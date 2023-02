Appel à candidatures 2023 de la Fondation Feuilhade

Publié le 22 février 2023

Habitat participatif, habitat partagé, habitat inclusif… Plus d’entraide et de solidarités de proximité, plus de sobriété et de consommation responsable. Beaucoup en rêvent et certains l’ont déjà fait. Le Prix de la Solidarité de Proximité 2023 récompensera et mettra en lumière un groupe de personnes ayant osé et réussi le projet de VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT. Montant du Prix 2023 : 8 000 € Un court métrage d’une dizaine de minutes présentera le lauréat aux Amis/Donateurs de la Fondation et pourra être (...)