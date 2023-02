Les 7 Départements franciliens soutiennent la future Maison nationale de l’autisme

Publié le 24 février 2023

Le Conseil d’administration du Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) s’est réuni ce lundi 20 février 2023 et a voté à l’unanimité l’attribution d’un million d’euros en soutien à la création de la Maison nationale de l’autisme, qui ouvrira en Seine-Saint-Denis en avril 2023. La Maison de l’autisme ouvrira ses portes en avril 2023 à Aubervilliers, à proximité du campus Condorcet, et sera accessible via la ligne 12 du métro. Ce projet national de 1500 m2, porté par l’Etat, regroupera (...)