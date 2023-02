Le groupe UP, première société coopérative à mission en France

Le groupe Up confirme le sens et la pertinence de ses solutions de paiement. Il réaffirme sa mission de contribuer au pouvoir d’achat et à la qualité de vie des salariés et des citoyens.

Le groupe Up, anciennement Chèque déjeuner, est créateur et promoteur de solutions de paiement et de services à utilité sociale et locale. Il donne aux entreprises et aux collectivités les moyens d’agir en faveur de l’amélioration du pouvoir d’achat et de la qualité de vie des salariés et des citoyens. Depuis bientôt 60 ans, il contribue à ce que les salariés profitent de titres restaurant pour des menus complets. Cette réussite française s’est développée ensuite largement à l’international, dans près de 30 pays. Il a créé également des chèques-cadeaux, loisirs ou sport, offerts notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Youssef Achour est le président du groupe Up depuis juin 2019. Il a consacré toute sa vie à l’Économie sociale et solidaire (ESS) et s’est attaché à démontrer la performance du modèle coopératif. Garant des valeurs et de la continuité du groupe, il a proposé début 2023 à tous ses salariés sociétaires de voter pour que le groupe, constitué de 3 500 personnes, devienne la première société coopérative française à mission.