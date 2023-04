Le gouvernement à côté de la flaque : L’impact incertain et approximatif du nucléaire sur l’eau

Publié le 17 avril 2023

Le 30 mars dernier, Emmanuel Macron a présenté un "Plan eau" : une série de mesures concernant la gestion de l’eau en France et son adaptation au changement climatique. Au sujet du nucléaire, le chef de l’État a aligné imprécisions et approximations. Il a ainsi montré une nouvelle fois l’impréparation de la filière aux dérèglements en cours et à venir. Une guerre des chiffres "Faire 10% d’économie d’eau dans tous les secteurs" d’ici à 2030. Voilà le "cap" fixé par le président de la République. Pour mettre (...)