Le Trailwalker Oxfam arrive dans la Métropole de Lyon à l’automne 2022 !

L’un des plus grands défis sportifs et solidaires au monde, avec 40 ans d’expérience dans de nombreux pays, connaîtra sa première édition à Lyon le week-end des 8 et 9 octobre 2022. Il sera organisé par l’ONG Oxfam France, en partenariat avec la Métropole de Lyon.

Au total, plus de 1 500 personnes

150 à 200 équipes de quatre personnes sont attendues à la première édition lyonnaise du Trailwalker Oxfam, pour parcourir 100 km en moins de 30 heures de jour et de nuit - marcheuses et marcheurs, supporters et bénévoles - découvriront le territoire de la Métropole de Lyon, grâce à cet événement sportif et solidaire qui a déjà remporté un franc succès à Avallon (12 éditions) et à Dieppe (2 éditions) en mobilisant jusqu’à 2 500 participant·e·s par édition.

Le Trailwalker Oxfam, l’un des plus grands défis sportifs et solidaires au monde !

Chiffres clefs

> 100 km à parcourir

> 30 heures pour réaliser le parcours

> 1re édition dans la Métropole de Lyon

> 150 à 200 équipes attendues

Le concept du Trailwalker oxfam

Le Trailwalker est une marche de jour et de nuit, sans relais, effectuée par des équipes de quatre personnes. Les participant·e·s sont accompagné·e·s tout au long du parcours par leurs supporters et l’organisation est rendue possible par la

mobilisation de 150 bénévoles environ par événement.

Accueillir et soutenir le Trailwalker Oxfam, c’est soutenir un événement sportif et solidaire, qui permet de mobiliser le grand public au profit d’action humanitaires essentielles. Cela résonne particulièrement dans une période où nous devons

plus que jamais être solidaire et soutenir les associations qui œuvrent quotidiennement sur le terrain. C’est également un événement sportif et festif, qui permettra de faire découvrir la diversité du territoire métropolitain, sa beauté et ses

contrastes, entre des paysages urbains et de vastes zones naturelles.

Dans le Trailwalker Oxfam, le défi est double. L’exploit sportif a pour objectif de soutenir les actions de l’association en faveur d’un monde plus juste, durable et solidaire. Pour cela, chaque équipe s’engage à collecter avant le départ un minimum de 1 500 euros en faveur d’Oxfam, auprès de son entourage (ami·e·s, famille, collègues, entreprises, commerces de quartier, etc.). Les marcheuses et marcheurs du Trailwalker Oxfam se transforment, le temps de leur préparation et de leur défi sportif, en véritables ambassadeurs de la lutte contre les inégalités et la pauvreté.

Un parcours pour tous les publics, à la découverte de la Métropole de Lyon

Le Trailwalker Oxfam n’est pas une compétition. Il s’agit d’un défi qui se base sur l’entraide, stimule l’esprit d’équipe et mobilise largement les bénévoles et les supporters. Les bénévoles d’Oxfam, présents à Lyon depuis 2010 au sein d’un groupe local, seront ainsi impliqués dans l’organisation. Toutes les équipes sont les bienvenu·e·s, en famille, entre ami·e·s ou avec ses collègues pour un moment de “team building” !

En 2021, le Trailwalker a réuni des participant·e·s de 16 à 77 ans.

Le parcours de cette première édition, imaginé en lien avec les services de la Métropole de Lyon et des communes traversées, sera progressivement révélé au public. Il fera découvrir la beauté et la diversité des paysages du territoire, du cœur du Grand Parc Miribel Jonage aux territoires plus urbains de la Métropole de Lyon, en passant par les zones vallonnées des Monts d’Or.

Un véritable défi sportif attend les participant·e·s avec plus de 2 100 mètres de dénivelé positif cumulé, au milieu de paysages magnifiques.

La Métropole de Lyon s’engage dans l’aventure aux côtés d’Oxfam France, en apportant un soutien à la fois technique et financier à l’événement.