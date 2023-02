« Le Sport des solutions » : un tour du monde des initiatives sociales par le sport

Publié le 24 février 2023

Expert de l’innovation sociale par le sport, David Blough nous emmène à la découverte des associations et entreprises sociales qui, dans le monde entier, changent des vies grâce au sport. David Blough travaille dans le secteur humanitaire et l’économie sociale et solidaire depuis près de vingt ans. Après plusieurs expériences à l’étranger et en France, il a été directeur général de PLAY International, une ONG pionnière en matière d’innovation sociale par le sport. En 2021, il fonde l’entreprise 10 pour (...)