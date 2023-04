Le Conseil de l’Europe dénonce la violation des droits des personnes en situation de handicap par l’Etat français

Publié le 20 avril 2023

Cette décision fait suite à une réclamation collective déposée en 2018 auprès du Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe par l’Unapei, APF France handicap, l’Unafam et la FNATH La violation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles par la France est établie. Manque d’accompagnement et pénurie de services de soutien, injustices socio-économiques, difficulté d’accès au logement, à la santé, mais aussi refus de scolarisation... La liberté et la dignité des personnes en (...)