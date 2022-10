Lancement de Windcoop, projet coopératif de voilier-cargo

L’entreprise gardoise Arcadie lance, aux côtés d’Enercoop et de Zéphyr & Borée, une compagnie de transport maritime décarboné en coopérative. En 2025, un premier porte-conteneurs à voile transportera des marchandises entre Marseille et Madagascar.

Bientôt un voilier-cargo pour transporter des produits entre la France et Madagascar ? C’est le projet porté par Matthieu Brunet, président de l’entreprise gardoise Arcadie , spécialisée dans le conditionnement et la distribution de produits bio, Julien Noé, président-fondateur d’Enercoop, coopérative d’électricité, et Nils Joyeux, président de Zéphyr & Borée, constructeur de voiliers-cargo modernes. Nom du projet : Windcoop, une compagnie coopérative de transport maritime décarboné, basée à Lorient (Morbihan) et dirigée par Louise Chopinet.