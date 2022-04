La Mutuelle des Motards reconnaît le tracker GPS d’Invoxia pour les 2-roues

Invoxia devient le standard de la protection des 2-roues en France. Grâce à ses trackers GPS, les sociétaires de la Mutuelle des Motards pourront protéger efficacement leurs 2-roues ou les retrouver, tout en bénéficiant d’une remise selon les conditions de leur contrat d’assurance.

Précurseur dans les solutions de sécurité, la Mutuelle des Motards reconnaît le Tracker GPS d’Invoxia comme l’une des solutions phares pour veiller sur ses 2-roues à distance afin d’éviter leur vol, leur dégradation ou simplement pour se rassurer. Déjà à la pointe des systèmes anti-vol en Europe, ce dispositif avertit le motard en cas de mouvement suspect et lui permet de le retrouver facilement, n’importe où. La Mutuelle des Motards complète ce dispositif de sécurité en proposant des garanties efficaces, innovantes et personnalisables. Les motards pourront enfin profiter de leur 2-roues favoris grâce à cette solution à 360 degrés proposée à prix réduit pour ceux qui opteront pour l’assurance et l’un des Trackers d’Invoxia.

Environ 96 000 deux-roues motorisés sont volés chaque année. Cela représente 263 motos par jour, soit 1 moto volée toutes les 10 minutes ! Et 7 sur 10 des 2-roues dérobés n’ont pas été retrouvés. Ayant déjà permis de retrouver des milliers de véhicules, Invoxia a su démontrer son expertise qui est désormais reconnue par la Mutuelle des Motards. Ce leader français de l’assurance 2-roues propose ainsi aux détenteurs de trackers GPS d’Invoxia une remise selon les conditions du contrat d’assurance.

La Mutuelle des Motards et Invoxia, une synergie évidente au service des motards

Le Tracker GPS Invoxia et la Mutuelle des Motards sont de facto deux solutions parfaitement complémentaires. En cas de tentative de vol ou de dégradation, le Tracker Invoxia notifie l’utilisateur en temps réel directement sur son portable pour pouvoir réagir à temps. En cas de vol, l’utilisateur peut localiser son véhicule et avoir accès à l’historique de positions. L’assurance prend ensuite le relais dans les cas où la moto ne serait pas retrouvée ou dégradée. En effet, la Mutuelle des Motards propose à ses souscripteurs une couverture personnalisée contre le vol et la dégradation des 2-roues et des garanties uniques sur le marché.

« C’est un honneur d’être reconnu officiellement par la Mutuelle des Motards ! Ce partenariat rebat les cartes de l’assurance en imposant un nouveau standard dans la prévention. »

Amélie Caudron, CEO d’Invoxia.

Faire baisser les vols… et les prix !

Au moment de la souscription à une assurance de la Mutuelle des Motards, les nouveaux sociétaires auront la possibilité d’acheter un ou plusieurs moyens de protection. A l’exception de certains produits (ma perso, collector ou vert loisirs) qui ont une franchise fixe, les adhérents, en cas de vol de leur 2-roues verront le montant de leur franchise réduite s’ils sont équipés d’un tracker en fonctionnement au moment du vol.

Pour Yannick Bournazel, Responsable de l’Innovation de la Mutuelle des Motards :

« Depuis 1983, la Mutuelle des Motards est constamment dans l’innovation. Nous sommes les premiers à avoir assuré les motos en « tous risques », ou à avoir remboursé les équipements du motard, et, maintenant à reconnaître le tracker, y compris en pose libre, en tant que dispositif de protection. Lutter efficacement contre le vol suppose deux étapes. Il s’agit d’abord d’avoir les bons gestes (point fixe, etc.) et de se doter d’un antivol mécanique pour minimiser les risques ; ensuite, ces systèmes n’étant pas infaillibles, on peut aujourd’hui mettre en place des solutions nouvelles et financièrement accessibles pour retrouver facilement le véhicule volé. Alors que moins d’une moto sur 3 seulement est retrouvée après un vol, la Mutuelle des Motards a décidé désormais de proposer à ses sociétaires les trackers signataires de notre charte, comme des dispositifs de protection à part entière. “

Tracker GPS d’Invoxia, 30 grammes aux super-pouvoirs !

Le Tracker GPS d’Invoxia est la solution pour retrouver son véhicule où qu’il soit. Objet connecté discret et léger, il se glisse facilement dans le top case ou sous la selle du deux roues pour le localiser et suivre les mouvements du 2-roues sur l’écran de son smartphone.

Grâce à l’alerte antivol, l’utilisateur est averti lorsque sa moto ou son scooter sont manipulés, à distance, directement sur son smartphone, pour lui permettre de réagir à temps ou simplement se rassurer. L’alerte anti-dégradation signale, par ailleurs, lorsqu’une moto est renversée ou un véhicule bousculé quand il est garé.

L’utilisateur peut également définir “des zones de sécurité” et recevoir des notifications à chaque fois que le Tracker se retrouve en dehors de ces zones. Le Tracker dispose d’un radar de proximité et, grâce à l’Alerte Intelligente, il désactive les notifications liées aux alertes de mouvement lorsque le smartphone de son utilisateur est à moins de 10m, pour éviter les alertes intempestives. Le Mode Perdu peut être activé en cas de besoin pour augmenter la fréquence des positions et la précision du tracking.

Le Tracker GPS d’Invoxia fonctionne sur le réseau basse consommation LoRa®, qui couvre 95% de la population française (sans carte SIM), dispose d’une autonomie record allant jusqu’à 6 mois et se recharge via USB en seulement 1h30.

Disponibilité

La Mutuelle des Motards propose plusieurs assurances pour les besoins de tous les motards.

Le tracker GPS d’Invoxia est disponible en France au prix de 99€ avec abonnement au réseau basse consommation LoRa® de 3 ans inclus (puis à partir de 9,90€ par an), sur invoxia.com et sur Amazon ainsi qu’auprès d’un large nombre de revendeurs spécialisés dans l’univers des motos et scooters. L’achat de tout tracker influe sur la franchise, en cas de sinistre, vol et selon les contrats.

Pour accéder aux spécificités techniques des Trackers Invoxia, cliquez ici

Pour plus d’informations, rendez-vous sur invoxia

A propos d’Invoxia

Invoxia est un leader des objets connectés avec IA embarquée. La société conçoit et commercialise une gamme de trackers innovants, dont le Tracker GPS : la solution pour retrouver son véhicule et ses biens de valeurs en cas de perte. Objet connecté discret et léger, il les localise et notifie l’utilisateur à distance en cas de tentative de vol ou de mouvement suspect pour lui permettre de réagir à temps ou simplement se rassurer. Doté d’une autonomie de plusieurs mois, le tracker fonctionne sans carte SIM sur le réseau basse consommation LoRa® avec 3 ans d’abonnement inclus. Grâce à Invoxia, plusieurs milliers de véhicules volés ont été retrouvés en Europe. Invoxia est également à l’origine d’une offre B2B et d’un Innovation Lab qui accompagne les grands groupes dans le développement d’objets connectés innovants. Invoxia est une entreprise française créée en 2010 qui dispose d’un siège social en France et de bureaux aux États-Unis et en Chine.