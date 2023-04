La Fondation FondaMental et l’Unafam lancent, avec le soutien de Klesia, une deuxième campagne pour aider les proches de personnes vivant avec un trouble psychique

Publié le 17 avril 2023

A l’occasion de la journée mondiale de la santé, la Fondation FondaMental et l’Unafam (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques) lancent, avec le soutien de Klesia, une nouvelle campagne pour accompagner les aidants de personnes vivant avec un trouble psychique et leur apporter des ressources pour prendre soin d’eux et de leurs proches. En France, entre 8 et 11 millions de personnes accompagnent une personne en situation de handicap ou de perte (...)