La FSCF s’inscrit dans l’Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques

L’Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) est un ensemble d’effets à long terme sur l’ensemble du territoire, allant au-delà de la ville qui accueille les Jeux. Il comprend des aspects tels que les infrastructures sportives, les logements, les transports, l’environnement, la société et l’économie.

Le but de l’Héritage des JOP est de maximiser les bénéfices pour l’ensemble de la population, à travers le label "Terre de Jeux" qui permet aux collectivités et aux acteurs du sport de s’inscrire dans la dynamique des Jeux.

Pour que tout le territoire puisse participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il est important que les projets liés aux Jeux soient inclusifs et bénéfiques pour tous, y compris les associations et les collectivités. Les associations et les collectivités peuvent jouer un rôle clé dans la planification et la mise en place des projets liés aux Jeux et au sport, en proposant des idées et en contribuant à la mise en œuvre de projets qui incluent la notion de développement durable et de responsabilité sociale.