La FEHAP lance une nouvelle campagne de communication digitale pour promouvoir l’engagement et le bénévolat

Après une campagne couronnée de succès qui a permis de toucher 4,7 millions de français en 2020, La FEHAP lance une nouvelle campagne de notoriété avec, pour ambition, de sensibiliser le grand public sur la place et le rôle du secteur privé solidaire à travers la mise en avant des bénévoles.

Une campagne incarnée par des bénévoles engagés

Le dispositif media invite à découvrir le message que nous livrent Cindy, Anne, Laureline et Denis, des bénévoles engagés, liés par une vision forte de la solidarité, du social et de la santé, qui donnent de leur temps, pour faire vivre, chaque jour, une expérience vraiment solidaire.

Leurs témoignages portent la voix des bénévoles de gouvernance et d’accompagnement, mais aussi du service civique et de la pair-aidance. Quatre portraits emblématiques qui mettent en lumière l’élément différenciateur de la FEHAP : l’engagement de la société civile dans ses établissements.

Au-delà de la notoriété pour un secteur associatif qui reste peu connu, il s’agit également d’intéresser le plus grand nombre aux possibilités de bénévolat qui s’offrent à eux.