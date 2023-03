Journée de sensibilisation : « Votre argent a le pouvoir de financer une économie durable ! »

Quel lien entre finance et climat ? Entre finance et justice sociale ? Comment contribuer à changer ce secteur en temps que citoyen·ne ? Samedi 25 mars, la Maison des Canaux vous ouvre ses portes pour une journée d’exploration des enjeux du monde de la finance !

Conçue pour le grand public, cette journée fera le focus sur l’impact qu’il est possible d’avoir avec son argent. Il s’agira notamment d’exposer les alternatives existantes, accessibles à tous.

Samedi 25 mars, à partir de 11h

Au programme :

11h – 13h / Atelier de sensibilisation :

Participez à une fresque du Climat pour comprendre le lien entre les activités humaines financées et la crise climatique.

Pause déjeuner : un traiteur sera présent sur place pour vous restaurer

14h-15h30 / Table ronde :

Quel lien entre finance, climat et justice sociale ? Quel type de projet votre argent a le pouvoir de financer pour soutenir une économie durable ? C’est ce que nous verrons avec l’ONG Reclaim Finance, Le collectif Fair Finance et l’association Les Hôtels Solidaires !

Deux visites guidées de la Maison des Canaux, vitrine de l’économie circulaire en France, sont également programmées !

Adresse : Les Canaux, 6 quai de la Seine, Paris 19ème