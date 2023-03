Face aux crises, les Français comptent sur l’entreprise

Publié le 20 mars 2023

Baromètre 2023 de l’Institut de l’Entreprise sur la relation des Français à l’entreprise, réalisé avec le cabinet ELABE en partenariat avec Malakoff Humanis et Veolia Dans un contexte d’enchaînement des crises et de changement profond du rapport au travail, la 3ème vague du Baromètre de l’Institut de l’Entreprise révèle la place structurante que ces dernières occupent dans la vie de nos concitoyens. Les entreprises, et de plus en plus les grandes entreprises, sont sur le podium des acteurs sur lesquels (...)