Eté Indien s’associe à la MACIF et Groupe SOS pour favoriser le bien-vieillir grâce à l’activité physique adaptée

Publié le 6 avril 2023

L’activité physique adaptée, le "médicament" du XXIème siècle Selon une étude de l’ANSES publiée en 2022, 95% des français ne bougent pas assez. Ce taux de sédentarité représente une bombe à retardement pour la santé des français et en particulier des seniors de 60 ans et plus. Il existe pourtant une réponse efficace et peu coûteuse : l’activité physique adaptée (APA) En Janvier 2023, le métier d’enseignant en Activités Physiques Adaptées a d’ailleurs été reconnu comme profession de santé par le Ministère de (...)