Cycle discussions & formations « faire face aux attaques »

Les membres de la Coalition annoncent entre avril et juin 2023 un nouveau cycle de discussion et de formations pour toutes les associations pour faire face aux attaques, multiples et variées, contre les associations. Elles aborderont aussi la question de l’application de la "loi séparatisme" et du contrat d’engagement républicain.

L.A Coalition vous invite le jeudi 27 avril, en visio de 19h à 20h30, pour un temps d’échange et de partage en ligne autour de ses membres, d’un chercheur et d’une avocate pour écouter vos témoignages, répondre à vos questions et partager des bonnes pratiques pour mieux faire face aux attaques.

Ce moment sera organisé pour entendre les besoins des participant.es, et partant de là, organiser après la mi-juin, une formation en présentiel de deux jours à Paris pour connaître les droits des associations, et les meilleures méthodes, y compris juridiques ou médiatiques, pour vous défendre ainsi que les associations de votre secteur.