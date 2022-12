Convention annuelle « Employeurs engagés : la promesse de sens »

L’UDES - Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire organise sa Convention annuelle sur le thème « Employeurs engagés : la promesse de sens »

le jeudi 23 mars 2023 à Paris

Le rendez-vous des employeurs et acteurs de l’économie sociale et solidaire : une journée pour débattre, échanger et confronter des idées en présence d’experts, de représentants des pouvoirs publics, des partenaires et des acteurs économiques.



Trois temps d’échanges

Urgence écologique : quelles responsabilités des entreprises et des employeurs ?

Santé et autonomie : des employeurs au cœur des nouveaux enjeux de la protection sociale

Les jeunes et l’emploi : entre exigence et résignation

Le programme détaillé vous sera adressé prochainement.

Informations pratiques

Le jeudi 23 mars 2023 de 10h00 à 16h15

Amphithéâtre de l’Espace Mutuel MGEN - 178 bis rue de Vaugirard, Paris (15)

Inscription obligatoire