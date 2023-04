Nous sommes heureux de vous convier à l’événement que nous organisons le 24 avril prochain à 9h30 à la Maison des Métallos dans le 11ème arrdt à Paris, à l’occasion de la commémoration de l’effondrement du Rana Plaza survenu à Dacca, Bangladesh, le 24 avril 2013.

10 ans après ce qui demeure le plus grave accident de l’industrie de l’habillement - « a human caused disaster » selon Kalpona Akhter, ancienne ouvrière textile et leader de la défense des droits humains au travail – qui a coûté la vie à 1138 ouvrières et ouvriers et en a blessé plus de 2000, quel bilan peut-on faire de la situation au Bangladesh ? Quelles évolutions de cette industrie mondialisée et de son modèle économique ? Qu’attendre de la directive européenne sur le devoir de vigilance actuellement en négociation pour permettre une réelle responsabilité des sociétés transnationales et un accès des victimes à la justice ?

La table ronde rassemblera : des député-e-s européen et français, des organisations de la société civile, un témoignage du Bangladesh quant à la situation sur place, un représentant du FTDES, ONG tunisienne de défense des droits des ouvrier-e-s du textile.

Un apéritif sera offert à l’issue de la conférence, pour poursuivre les échanges.

Les places étant limitées, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.