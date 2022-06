"Ce monde-là" 30 ans de photoreportage

Un photojournaliste, c’est d’abord un reporter qui écrit en images. La définition est simple et convoque immédiatement dans la mémoire collective une série de noms et d’images entrés dans la postérité comme Robert Capa et la guerre d’Espagne ou Don McCullin et la guerre du Vietnam.

Si les conflits, militaires ou sociaux, occupent toujours une place particulière dans le monde du photoreportage, comme en témoigne la couverture de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le regard des photojournalistes s’est ouvert ces dernières décennies à d’autres réalités, développant des visions et des écritures plus singulières.

« Le photojournalisme, c’est raconter une histoire en images, destinée en priorité à la presse, pour témoigner, sensibiliser et permettre de mieux appréhender le monde contemporain. Au début de ma carrière, publier mes reportages dans la presse était mon objectif. Progressivement, avec la baisse des tarifs des magazines et des commandes, j’ai privilégié des travaux documentaires au long cours pour des expositions et des livres »

explique Marie-Pierre Dieterlé, photojournaliste issue de la Promotion 2004-2005 de l’ÉMI.

À l’occasion du trentième anniversaire de sa formation au photojournalisme, l’École des métiers de l’information (ÉMI) a réuni 137 photographes issus de ses promotions pour faire œuvre commune. Dans Ce monde-là, voyage unique à travers 30 ans de photojournalisme, ils proposent une sélection personnelle des images qu’ils ont faites et qui ont marqué leur parcours. Au fil des pages, ces clichés dressent un portrait collectif et singulier, parfois subjectif mais toujours aiguisé, des trois dernières décennies de notre histoire commune.