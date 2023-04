Bonus - Malus : La branche du Tourisme Social et Familial (TSF) alerte sur les conséquences de l’application de cette mesure

Publié le 11 avril 2023

En mars 2021, les organisations professionnelles de la branche du Tourisme Social et Familial (TSF) s’unissaient pour alerter les pouvoirs publics sur l’impact préjudiciable que pouvait constituer, pour les personnels saisonniers en particulier, la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage. Rappelons que la branche du TSF est une branche dynamique et créatrice d’emploi, qui participe notamment au maintien des services et au développement de zones touristiques et locales. Elle a su résister (...)