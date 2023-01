Bienvenue sur le site du guide des sources du monde coopératif, conçu et réalisé par la Fondation Maison de Salins

Il s’agit d’une fondation d’entreprise d’intérêt général, née en 2017. Composée de 34 entités du groupe Crédit Agricole*, ses locaux se situent dans une ancienne maison vigneronne de Salins-les-Bains, dans le département du Jura, qui a vu naître le premier syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny, devenu ensuite la première caisse locale du Crédit Agricole.

Cette fondation a pour ambition la promotion et le développement de la connaissance et de l’histoire du mouvement coopératif. Cela se traduit par trois missions :

Préserver les archives : la Fondation Maison de Salins numérise, étudie et exploite à des fins scientifiques et culturelles les archives historiques de toute structure coopérative souhaitant devenir partenaire du projet.

Animer un centre de ressources documentaires : la fondation contribue à la recherche sur le mouvement coopératif, en collaboration avec les universitaires et les organismes dédiés.

Valoriser l’histoire du mouvement coopératif via l’organisation d’animations, d’événements et d’expositions sur des thèmes liés, à l’intérieur de la Maison mais aussi en partenariat avec des événements dédiés aux valeurs mutualistes et à l’idée coopérative.

Animée d’une ambition nationale et interdisciplinaire, la Fondation Maison de Salins s’appuie sur les outils du numérique pour rendre accessible à tous – chercheurs, étudiants, partenaires, acteurs de la coopération et grand public - les ressources dont elle dispose et qu’elle enrichit au fil du temps.