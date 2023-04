Séminaire Communs et ESS « Associations et communs : quelle évolution des modes de financement ? »

La Coop des Communs lance un séminaire mensuel sur les relations entre les communs et l’économie sociale et solidaire, question au cœur de son projet.

Pourquoi un séminaire Communs et ESS ?

Après 7 ans d’existence, La Coop des Communs souhaite à la fois porter plus clairement son projet politique et permettre à ses membres et alliés de mieux se connaître.

Les deux registres se renforcent l’un l’autre : la diversité des trajectoires, des ancrages disciplinaires et des générations au sein de l’association fait sa force ET leur rencontre crée une culture commune.

Cette culture commune repose notamment sur les possibles liens entre ESS et communs, qui font partie des fondements de l’association. Notre pari initial était que les communs pourraient aider à revitaliser l’ESS tout en apprenant de son histoire. Si ces questions traversent La Coop des Communs depuis ses débuts et a été au cœur de nombreux échanges, elles n’ont pas encore fait l’objet d’un cycle thématique.

L’idée du séminaire « Communs et ESS » est de venir éclairer les combats politiques identifiés par La Coop des Communs en se plaçant au service des acteurs, en contribuant à les outiller. C’est aussi outiller notre « projet politique » dans le cadre de la réflexion sur l’avenir de l’association.

Avoir une culture commune ne signifie pas être tous d’accord sur tout. Il s’agit au contraire que des discussions, qui avaient surtout lieu au sein des groupes de travail de l’association puissent être plus collectives. Notre culture commune aspire à se nourrir de nos croisements de regards que le séminaire se propose de nourrir.

3 sessions de 12h à 14h en présentiel et distanciel - Inscriptions ouvertes et gratuites !

Jeudi 27 avril : « Associations et communs : quelle évolution des modes de

financement ? » avec Nicole Alix, présidente de La Coop des Communs et Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du Collectif des associations citoyennes

