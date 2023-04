Attractivité des métiers, réduction du reste à charge, prévention accrue, accompagnement des aidants, outils numériques : la Mutualité Française propose 5 axes pour assurer le bien vieillir

Publié le 7 avril 2023

A la sortie de la réunion de restitution du Conseil National de la Refondation (CNR) « Fabrique du Bien Vieillir », qui s’est tenue ce jour, la Mutualité Française, rappelle l’ambition que doit porter une future loi de programmation et les solutions concrètes à y associer pour répondre à la transition démographique. Il est urgent d’investir massivement dans la prévention, le soin et l’accompagnement des personnes vulnérables et de leurs aidants. En 2050, 1 habitant sur 3 sera âgé de 60 ans ou plus, soit (...)