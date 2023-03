Aide alimentaire et lutte contre l’inflation : il faut un dispositif ambitieux, à l’impact social avéré

Publié le 14 mars 2023

La FNSEA et JA militent depuis 2020 pour la mise en place d’un chèque alimentaire ciblé vers les citoyens les plus précaires. L’inflation renforce la nécessité d’intervenir urgemment. Nous saluons ainsi les propos du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, d’avancer dans la mise en œuvre d’un chèque alimentaire. Afin de définir les leviers techniques et financiers adaptés, la FNSEA et JA partagent la nécessité de mettre en œuvre rapidement des expérimentations au niveau local. Ces (...)