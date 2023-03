APF Entreprises, acteur de la relocalisation de l’industrie textile en France, participe au salon Made in France Première Vision les 29 & 30 mars

Publié le 29 mars 2023

APF Entreprises, acteur de la relocalisation de l’industrie textile en France, participe au salon Made in France Première Vision, le salon des savoir-faire de l’industrie de la mode française, les 29 et 30 mars au Carreau du Temple. APF Entreprises, le réseau d’Entreprises d’APF France handicap, qui fête ses 90 ans, participe au salon Made in France Première Vision, les 24 et 25 mars 2023. Ce salon favorise l’accès à des professionnels, à la recherche de compétences et d’expertises industrielles (...)