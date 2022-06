3 ans, c’est selon le GIEC le temps qu’il nous reste pour inverser la courbe du changement climatique et préserver le capital naturel et humain de la planète. C’est le temps que nous avons pour que l’économie change de modèle. En 3 ans nous pouvons écrire une nouvelle prospérité soutenable pour le vivant, en faisant de la sobriété un avantage clé pour les entreprises de demain.

La sobriété : une nouvelle vision de société, mais aussi de l’économie à construire qui sera au coeur de tous les grands débats et masterclass lors de la 4ème édition des Universités d’Ete de l’Economie de Demain !

Le 30 août 2022, les entrepreneurs visionnaires ont rendez-vous à la Cité internationale universitaire de Paris pour constituer l’avant-garde de l’économie de demain et préparer la révolution économique des prochaines années. Une journée pour s’inspirer, confronter ses points de vue, apprendre, progresser et interpeller les décideurs économiques et politiques.

Plus qu’un évènement ponctuel les Universités d’Ete de l’Economie de Demain sont depuis 4 ans une dynamique collective portée par le Mouvement Impact France et les réseaux d’entreprises engagées en France. C’est le rendez-vous incontournable où dirigeants d’entreprises, décideurs économiques, politiques s’engagent pour construire l’économie de demain.