2023 : Une année blanche pour la solidarité ?

Publié le 16 mars 2023

Plus de quatre mois après l’annonce d’un « Pacte des solidarités » par la Première ministre, les associations de solidarité en appellent à des mesures urgentes pour faire face à la hausse des prix des produits de première nécessité et à des mesures structurelles pour réduire la pauvreté. L’inflation reste forte en France, notamment sur l’alimentation et l’énergie (+14 % en un an). Elle touche plus durement les ménages modestes et menace de faire basculer plusieurs centaines de milliers de personnes dans la (...)