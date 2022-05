13ème édition de la Semaine du Logement des Jeunes

Du 30 mai au 4 juin 2022, les CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), les Services Logement Jeunes et leurs partenaires se mobilisent dans toute la France pour animer des événements en faveur du logement des jeunes. Au programme : forums logement, ateliers participatifs (recherche de logement, budget, éco-gestes, bricolage, accès aux droits...), quiz et jeux, Escape Games, expositions, rencontres partenaires, portes ouvertes...

Coordonnée par l’Union Nationale des CLLAJ depuis 2010, la Semaine du Logement des Jeunes est un temps fort d’information, d’actions et de mobilisation sur la question du logement des jeunes. Elle vise à interpeller le plus grand nombre : jeunes, bailleurs, propriétaires, institutions... sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome, ainsi que sur les solutions à développer.

Cette 13e édition mettra notamment l’accent sur les difficultés administratives que rencontrent les jeunes dans l’accès aux droits liés au logement, et notamment la question des démarches en ligne. Si les jeunes ont la réputation d’être des utilisateurs assidus des outils numériques, ils sont aussi les plus éloignés des sites Internet administratifs. En 2019, 16% des 16-29 ans en France présentaient de grandes lacunes numériques (Eurostat). Les 15-29 ans sont 29,2 % à se déclarer peu ou pas compétents en matière d’administration numérique, selon l’Arcep [1]. Les démarches administratives en matière de logement sont pratiquement entièrement dématérialisées, ce qui peut représenter une grande complexité pour certaines jeunes.

C’est forts de ce constat que les CLLAJ et les Services Logement Jeunes agissent tout au long de l’année pour faciliter l’accès des jeunes aux droits et services en matière de logement, et pour lutter contre le non-recours que produit le tout-numérique.