Le samedi 18 mars 2023 aura lieu la 12ème édition de « Malte à Montlhéry », un évènement sport auto et handicap organisé par l’Ordre de Malte France sur le mythique circuit de Linas-Montlhéry, en Essonne, en Ile-de-France, et organisé en

association avec l’Ordre de Saint-Jean et l’Automobile Club de France.

Emanation française d’une institution caritative quasi millénaire, l’Ordre de Malte France a fait de l’accueil des plus fragiles sa mission à part entière. Reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’association accompagne notamment plus de 1 200 personnes au sein de 13 établissements sanitaires et médico-sociaux en France.

Parmi eux, ils sont plusieurs à prendre soin de personnes en situation de handicap physique, de handicap mental ou atteintes de troubles du spectre autistique. Au cours de cette journée, des propriétaires de voitures anciennes, sportives ou de collection, partageront leur passion avec 70 personnes en situation de handicap, pour la plupart accueillies toute l’année au sein des établissements et services médico-sociaux de l’Ordre de Malte France, situés en Ile-de-France. Le temps d’une journée, ils deviendront les co-pilotes de pilotes très expérimentés, sur le circuit historique de l’autodrome de Linas-Montlhéry, en Essonne.

Au total, une centaine de pilotes amateurs et collectionneurs se relaieront. Ils seront épaulés d’une cinquantaine de bénévoles, soignants et accompagnateurs, pour faire vivre une journée exceptionnelle aux personnes handicapées, dans un esprit de convivialité et de partage.

Pour l’Ordre de Malte France, cet évènement vise à redonner confiance aux résidents des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’association, mais aussi à renforcer leur capacité d’apprentissage, contribuer à leur épanouissement et leur faire vivre des sensations fortes.

AU PROGRAMME

• Accueil à partir de 10h30 à l’autodrome de Linas- Montlhéry (Av. Georges Boillot, 91310 Linas)

• Déjeuner à 12h00 précises (en raison des contraintes du circuit)

• À partir de 14h00 : tours de piste à bord d’une voiture de collection, rencontre avec les équipes de l’Ordre de Malte France.