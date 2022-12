Webinaire "Rôle des coopératives dans la réparation et la restructuration des chaînes de valeur mondiales"

Le rôle des coopératives dans la réparation et la restructuration des chaînes de valeur mondiales

Pour commémorer la Journée internationale des droits de l’homme des Nations Unies, le groupe de réflexion international sur l’entrepreneuriat coopératif (ICETT) de l’ACI organise un webinaire pour évaluer le rôle que les coopératives peuvent jouer dans la création de chaînes de valeur éthiques et durables à la suite de la pandémie de la COVID-19, du changement climatique et d’autres crises en cours.

Les coopératives sont bien placées pour contribuer à la réparation et à la restructuration des chaînes de valeur mondiales afin d’atteindre des objectifs économiques, sociaux et environnementaux car ce sont des entreprises qui s’efforcent de répondre au progrès économique de leurs membres tout en satisfaisant leurs intérêts socioculturels et en protégeant l’environnement. Rejoignez-nous pour savoir comment ! Nous entendrons des expériences de coopération et des experts du monde entier.

13 déc. 2022 02:00 PM heure de Bruxelles