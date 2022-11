Webinaire "Le GME (Groupement Momentané d’Entreprise) : un outil, une stratégie, un défi ? Maîtriser l’environnement réglementaire & structurer les coopérations"

Le GRAFIE organise un second webinaire, plus technique, sur le GME (Groupement Momentané d’Entreprise), intitulé "Le GME : un outil, une stratégie, un défi ? – Maîtriser l’environnement réglementaire et structurer les coopérations".

Date : Le lundi 14 novembre 2022, de 14h30 à 16h30.

Présentation :

Le Grafie poursuit son cycle de webinaire sur les coopérations et regroupements économiques à destination des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE).

Le Groupement Momentané d’Entreprises (GME) peut constituer un levier pour certaines SIAE dans l’accès à la commande publique et/ou privée.

Les objectifs de ce webinaire sont :

Présenter certains éléments réglementaires propres aux GME ;

Présenter, en phase de consultation d’un appel d’offre et de manière chronologique : les pièces de marchés et outils nécessaires, de la constitution au dépôt de la candidature commune ;

Présenter des leviers pour favoriser et sécuriser les coopérations entre les membres.

Public visé et prérequis :

Ce webinaire s’adresse aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) d’Ile-de-France. Il est également ouvert aux autres structures de l’ESS (dont les structures du handicap), et aux entreprises ouvertes à des coopérations avec les SIAE.

Ce webinaire suppose des connaissances de base sur les marchés publics.

Intervenant :

Patrick Faure : expert et formation sur les ASR - organisme BOU’SOL.

Programme

Propos introductifs : contexte et objectifs du webinaire ;