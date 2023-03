L’Institut français du Monde associatif a l’honneur de recevoir Oleksandra Matviichuk, Présidente du Centre ukrainien pour les libertés civiles et prix Nobel de la paix 2022 qui ouvrira ce webinaire.

­

­En 2022, l’Institut français du Monde associatif a lancé, en partenariat avec la Fondation Maecenata, l’Institute for Social Research et le Mouvement associatif, un groupe de travail sur le fait associatif en Europe. Ce groupe de travail a réuni 40 chercheurs et acteurs associatifs d’expertises variées et issus de 16 pays dans le but d’éclairer la question du fait associatif en Europe, ses besoins, ainsi que sa contribution à la société et à la démocratie.

A l’issue de ce travail, nous avons détecté les besoins de connaissance des associations en Europe, élaboré un état de l’art et émis des recommandations pour un futur programme de connaissance.

Nous sommes très heureux de vous présenter ces travaux dans le cadre d’un webinaire :

Le 14/04/2023

14h-17h15 (CEST)

En ligne

Français/Anglais

­

Programme du Webinaire "Associations et démocratie en Europe"

­Ce webinaire s’adresse aux chercheurs, acteurs associatifs et leurs partenaires qui souhaitent…

­­- Découvrir les besoins de connaissance des associations et les enjeux d’accès aux savoirs existants

Nourrir leur réflexion afin d’adapter leurs pratiques, leur plaidoyer, leur stratégie et de mieux appréhender leur environnement

Entendre différentes perspectives – universitaires, politiques, associatives – sur ces sujets

Imaginer un agenda de la recherche et de la connaissance sur le fait associatif en Europe

Rejoindre un réseau de recherche et de connaissance sur le fait associatif en Europe

Programme

Présentation d’un livre blanc sur un futur programme de connaissance sur le fait associatif en Europe

Lancement d’une bibliothèque numérique et présentation de l’état de l’art

Réaction à ces éléments par des intervenants issus du monde associatif, de la recherche, de la philanthropie, du Parlement européen et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Intervenants