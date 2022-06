Ancré dans le secteur de l’ESS, le Groupe VYV souhaite, par le biais de ce festival, favoriser la démocratisation de l’accès à la culture pour tous.

Cet événement est aussi l’occasion de rassembler des acteurs du secteur de l’ESS, et d’échanger sur des sujets de société comme l’inclusion, la précarité ou encore la solidarité envers les personnes fragiles à travers l’espace prévu pour les conférences et les projections.

Telle une jungle luxuriante au milieu de la pampa bourguignonne, les motifs et fleurs de VYV Festival embrasent cette année les Beaux Jours Solidaires.

De la couleur, de l’exubérance, des senteurs exotiques, le chant des oiseaux et ce qu’il faut de piquant ; la vie par le bon bout. Un univers épicé et baroque pour guider le mélomane dans le labyrinthe des festivals d’été.

Solidement planté dans ce décor somptueux, VYV Festival se pose et s’impose, surprenant et magnétisant, assumant sa part d’irrévérence musicale.

Un étendard fantasque, un brin rococo, un visuel qui appelle un printemps audacieux, mieux, « glorieux », l’édition 2022 du festival bourguignon nous promet une nouvelle expédition en territoire sauvage.

Il se déroule le week-end du 11 et 12 juin à Dijon