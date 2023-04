Unis contre le froid - un appel massif aux dons en période de déstockage

Publié le 20 avril 2023

20% des français (+6 points en un an) et 30% des 18-34 ans ont souffert du froid dans leur logement en 2021 selon le Médiateur National de l’Energie. 300 000 personnes sont sans domicile en France (x2 en 10 ans) selon la Fondation Abbé Pierre. La hausse des prix de l’énergie et l’inflation aggravent la situation. L’appel aux dons vise à collecter des vêtements techniques, des bouillottes, des gants, des pulls, des chaussures, des manteaux etc. alors que commence la période de déstockage d’hiver. 300 (...)