Un moment historique : l’assemblée générale des Nations Unies adopte la première résolution sur l’économie sociale et solidaire

Publié le 20 avril 2023

Suite aux événements organisés en juillet et en décembre 2022 au siège des Nations Unies à New York, les Nations Unies ont adopté la première résolution sur la promotion de l’économie sociale et solidaire pour le développement durable lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 18 avril 2023. En tant qu’observatrice du Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE), l’Alliance coopérative internationale (ACI) a participé à la discussion au cours de ces (...)