Table-ronde "le virage domiciliaire : l’exemple européen"

Dans le cadre de son Assemblée générale, UNA a le plaisir de vous convier à une table-ronde sur : "Le virage domiciliaire : l’exemple européen"

Animée par Yannick Blanc, Président de Futuribles

Le 30 juin de 14h00 à 16h30

Avec la participation de :

Dominique Anxo, professeur d’économie, affilié au département d’économie et de statistique de l’université Linnaeus (Suède) et directeur du Centre for European Labour Market Studies (CELMS HB)

Jean-François Lebrun, consultant, conseiller honoraire à la Commission européenne

Vanessa Wisnia-Weill, secrétaire générale adjointe du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

En présence de Madame la première ministre (ou d’un ministre) sur le plan d’action du gouvernement en faveur de notre secteur (sous réserve).

Il vous sera possible d’assister à cette table-ronde en présentiel (vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer/interviewer les intervenants à l’issue de la table-ronde) :

Espace Charenton - 327 Rue de Charenton - 75012 Paris

Ou en distanciel (le lien sera communiqué ultérieurement)