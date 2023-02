Table ronde "Glanage solidaire, créateur de lien social"

L’association du don agricole, SOLAAL, fête ses 10 ans. 10 ans de solidarité des producteurs et des acteurs du secteur agricole au bénéfice des associations de l’aide alimentaire et des plus démunis.

A cette occasion, SOLAAL organisera tout au long de l’année, plusieurs événements autour du don agricole.

Pour son premier événement, SOLAAL vous donne rendez-vous au Salon International de l’Agriculture à Paris, autour d’une table ronde sur le thème du "Glanage solidaire, créateur de lien social"

Mercredi 1er mars 2023 à 10h

sur le stand de la FNSEA (hall 4 / B069)

en présence de Guillaume Garot, député et parrain de SOLAAL

Témoignages d’agriculteurs, de bénévoles associatifs, de glaneurs en insertion, d’un professeur de lycée agricole, des représentants de l’EPA Saclay et de l’université Paris-Saclay.

Depuis sa création en 2013, SOLAAL a permis le don de 58 millions de repas (soit 29 000 tonnes de produits collectés) et a organisé de nombreuses opérations de sensibilisation et de collecte partout en France. L’association est à l’initiative des Journées Nationales du don agricole, tous les ans en septembre, parrainées par le Ministère de l’Agriculture et de la Souverainté Alimentaire.