Signature partenariat historique de 2,1 millions entre France Active et Mirova Foundation

Publié le 15 mars 2023

Face aux défis sociaux et écologiques, Mirova Foundation, le fonds de dotation de Mirova, apporte son soutien au réseau associatif France Active pour renforcer les réseaux de coopération entre entreprises de l’ESS (Economie sociale et solidaire) et ainsi développer leur accès à l’investissement solidaire grâce à un partenariat de 2,1 millions € sur 3 ans. Mirova Foundation devient ainsi un des principaux partenaires financiers privés de France Active. De nombreuses associations et entreprises de l’ESS (...)