Séminaire en ligne sur l’identité coopérative

Consultation mondiale sur l’identité coopérative : enseignements du Congrès, prochaines étapes et lignes directrices

Ces derniers temps et dans le contexte mondial actuel, la nécessité de favoriser la coopération n’a jamais été aussi urgente qu’aujourd’hui. Le 33e Congrès mondial des coopératives qui s’est tenu en décembre 2021 sur le thème « Approfondir notre identité coopérative » a démontré comment la pertinence des coopératives dans la construction d’un monde meilleur réside dans la mise en œuvre et la pratique réelle des valeurs et des principes universels des coopératives. Notre mouvement a lancé un processus de consultation visant à déterminer dans quelle mesure la Déclaration sur l’identité coopérative est connue, comprise et si elle a résisté à l’épreuve du temps depuis son adoption en 1995.

Comme premier suivi concret du Congrès et en vue de la suite, l’Alliance coopérative internationale (ACI) organise le 13 mai 2022 (14h – 16h CEST) une discussion en ligne avec les objectifs suivants :

Informer largement sur les principaux enseignements à retenir des rapports des rapporteurs du 33e Congrès mondial des coopératives ;

Faire connaître la consultation mondiale sur la Déclaration de l’ACI sur l’identité coopérative en cours de lancement ;

Rapprocher thématiquement les coopérateurs et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) autour du rôle normatif de l’OIT, notamment à travers la Recommandation de l’OIT sur la Promotion des coopératives, 2002 (n°193).

Ce séminaire en ligne vise également à initier votre engagement avec l’ACI dans les discussions à venir sur la promotion de la coopération au cours de cette décennie, notamment par le biais d’événements tels que la 110e session de la Conférence internationale du travail (27 mai – 10 juin), la 100e Journée internationale des coopératives le 2 juillet et le 20e anniversaire de la recommandation de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002 (n° 193) le 20 juin 2022.

Nous attendons avec impatience une large participation des coopérateurs et coopératrices de toutes les régions et de tous les secteurs tant au séminaire en ligne qu’au sondage sur l’identité coopérative.