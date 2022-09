Dans un contexte que l’on nous dépeint comme morose et anxiogène, une myriade de personnes s’activent pour cultiver l’espoir et replacer le vivant au cœur de nos vies. Ces personnes vous donnent rendez-vous, pendant la Semaine des Semences Paysannes, partout en France étropolitaine autour d’événements festifs et militants pour vous faire découvrir ou redécouvrir les semences paysannes.

Voyageant depuis des millénaires, la semence a été le principal vecteur de diffusion et

d’adaptation de l’ensemble des plantes nourricières actuelles. Témoin du patrimoine des terroirs, elle s’est enrichie à travers ses migrations et ses rencontres, à l’instar des êtres humains.

L’urgence climatique, chaque jour un peu plus palpable, attise la voracité du système capitaliste, qui monnaye et rentabilise nos peurs tout en verdissant son image. De plus en plus de tentatives fleurissent pour s’accaparer et se réapproprier le long travail pour la préservation de la biodiversité cultivée, la transmission des savoirs et savoir-faire associés, la gestion collective des Maisons des Semences Paysannes... du Réseau Semences Paysannes et de tous les acteur.ice.s des semences paysannes, libres et reproductibles. Ce travail est aujourd’hui repris, édulcoré, déformé par des acteurs du secteur commercial, au détriment des messages politiques et militants, indissociables des semences paysannes.

Les semences paysannes ont en effet un rôle crucial à jouer dans les défis qui se présentent à nous aujourd’hui : autonomie paysanne, souveraineté alimentaire des territoires, adaptabilité face aux changements climatiques, autonomie paysanne, restauration des liens humains et du vivre ensemble...

Sans avoir la prétention, ni même l’envie, de concurrencer ces géants de la communication, tachons de ne pas être dupes et de continuer notre travail, de le faire connaître et de nourrir toutes les âmes qui souhaiteraient mieux appréhender les semences paysannes et leurs enjeux.

C’est dans ce contexte que nous vous invitons, à l’occasion de la Semaine des Semences Paysannes, à découvrir celles et ceux qui tentent de renouveler ce dialogue interrompu avec le vivant, qui œuvrent à planter les graines de la souveraineté alimentaire de demain et à construire un monde équitable pour toutes et tous.

Du 16 au 25 septembre 2022 et même au-delà, venez (re)découvrir en région les semences paysannes sur des événements proposés par les membres du Réseau Semences Paysannes ! Visites de jardins et de fermes qui cultivent la biodiversité, bourses d’échange de graines, fêtes des battages, semis collectifs, fêtes paysannes, dégustations, formations, conférences, marchés de producteur.rice.s... seront autant d’occasions de rencontres festives et instructives !