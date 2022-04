Chaque nouvelle édition est l’occasion de proposer un thème nouveau à explorer pour tous les actrices et acteurs qui souhaitent participer et organiser des actions durant la période.

Cette année, du 7 au 22 mai 2022, la Quinzaine du commerce équitable célèbre les valeurs qui nous rapprochent, d’un bout à l’autre de la planète.

D’un bout à l’autre de la planète, des liens invisibles nous relient à celles et ceux qui nous nourrissent et qui fabriquent nos produits du quotidien. Malheureusement, ces liens reposent trop souvent sur l’exploitation des personnes et la destruction de l‘environnement. .

Donner du sens à sa consommation, c’est aussi s’attacher à ses impacts. Dans les pays du Sud comme en France, le constat est sans appel : les grandes difficultés économiques des producteur·rice·s et les conséquences du changement climatique doivent nous amener à changer nos manières de produire et de consommer ! Notre avenir en dépend !

Peut-on faire MIEUX ?

Oui.