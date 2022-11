Précarité alimentaire : E.Leclerc s’engage de nouveau aux côtés des Banques Alimentaires lors de la Collecte Nationale, du 25 au 27 novembre

Les 25, 26 et 27 novembre 2022, les Banques Alimentaires organisent leur 38ème Collecte Nationale. Première enseigne donatrice depuis 2020, E.Leclerc est solidaire de l’opération avec plus de 600 magasins et 271 drives participants en 2022.

La Collecte Nationale, un temps fort de solidarité contre la précarité

Du 25 au 27 novembre, des milliers de bénévoles seront mobilisés dans plus de 600 centres E.Leclerc pour accompagner les clients dans leur participation à la Collecte. La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) s’appuie sur son propre réseau de 130 000 « Gilets Orange » mais aussi sur des bénévoles d’associations partenaires (Emmaüs, L’Armée du salut, la Croix Rouge), des lycéens et étudiants, ainsi que des volontaires du service civique et une centaine de collaborateurs E.Leclerc, venant du siège ou des Centrales régionales de l’enseigne. Concrètement, les bénévoles proposeront aux clients, en sortie de caisse, de déposer quelques produits et les guideront dans le choix des produits les plus utiles ou manquants.

Les denrées seront ensuite acheminées vers les entrepôts de stockage des Banques Alimentaires pour être ensuite redistribuées par le biais d’associations à 2,4 millions de personnes en situation de précarité.

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires permet de récolter chaque année environ 10% des 264 millions de repas.

E.Leclerc, première enseigne donatrice, renouvelle son opération de Collecte Nationale avec les Banques Alimentaires

Les 25, 26 et 27 novembre 2022, plus de 600 magasins E.Leclerc participent à cette 38ème Collecte Nationale. En plus du don de produits, les clients payant en carte bancaire peuvent également participer financièrement via le terminal de paiement en arrondissant leur panier à l’euro supérieur. 271 drives E.Leclerc seront aussi associés à la collecte, avec la possibilité pour les clients de déposer des produits lors de la récupération de leur panier, ou de faire un don de 2€ sur le site du drive.

En 2021, les dons recueillis par les Centres E.Leclerc avaient permis de récolter près de 2 000 tonnes de denrées alimentaires...

« Les Banques Alimentaires ont besoin de nous tous, consommateurs comme chefs d’entreprises. Avec plus de 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et un contexte de pouvoir d’achat particulièrement difficile, cette grande collecte engage cette année un défi sans pareille contre la précarité alimentaire. C’est un devoir pour nous d’y participer, en accueillant des points de collecte mais aussi en prêtant main forte aux bénévoles. Je suis heureux de voir par exemple une centaine de collaborateurs de notre siège aller soutenir leurs collègues et les bénévoles dans les magasins. Nos entreprises apporteront également, comme chaque année, leur propre contribution. Merci aux Banques Alimentaires de prendre en charge et de coordonner cet événement exceptionnel, point d’orgue du travail qu’elles effectuent toute l’année sur le terrain, partout en France. »

déclare Michel-Édouard Leclerc Président du comité stratégique des Centres E.Leclerc.