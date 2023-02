Mobilité des jeunes : L’OFQJ et le CNOUS signent un partenariat pour une meilleure information sur les opportunités au Québec

Publié le 27 février 2023

Marianne Beseme, Secrétaire générale de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ en France) et Dominique Marchand, Présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ont signé ce jour une convention visant à resserrer les liens entre l’organisme franco-québécois et les étudiants français. À l’heure où la mobilité internationale est un véritable atout dans le parcours professionnel des jeunes adultes, les deux organismes souhaitent apporter une meilleure visibilité aux (...)