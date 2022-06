Matinée de rencontres "Recruter mieux : améliorer la rencontre entre offre et demande d’emploi "

Le 22 septembre prochain, l’association Solidarités nouvelles face au chômage publiera son 6e rapport sur l’emploi et le chômage dédié à l’amélioration de l’appariement entre offre et demande d’emploi. À cette occasion, une matinée de rencontres vous est proposée.

Si la situation de l’emploi en France s’est améliorée ces derniers mois, la France est loin de connaître une situation de plein emploi et le niveau de chômage de longue durée reste particulièrement élevé. Par ailleurs, on observe que certains secteurs peinent à recruter, alarmant sur une pénurie de main-d’œuvre qui devrait continuer à s’aggraver.

Pourquoi une telle situation ? La coexistence d’un chômage toujours trop élevé et de difficultés de recrutement laisse intuitivement penser à un manque de correspondance entre les caractéristiques des offres et demandes d’emploi. Mais cette inadaptation ne suffit pas à expliquer l’existence d’un chômage endémique de longue durée ni le halo autour du chômage. Il faut aussi considérer un volume d’offres d’emploi toujours bien insuffisant pour satisfaire la demande d’emploi.

Il convient donc de s’interroger, non seulement, sur la façon de surmonter les difficultés de recrutement en adaptant les pratiques, mais aussi sur les moyens et actions à développer pour rendre effectivement possible l’accès à l’emploi des personnes qui en sont durablement écartées.

Ce nouveau rapport produit par SNC est une tentative d’état des lieux et l’occasion de partager des propositions concrètes.

Rendez-vous

jeudi 22 septembre 2022 de 9h à 12h30

au FIAP Paris

30, rue Cabanis - 75014 Paris

(Métro Glacière ou Saint-Jacques)

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.