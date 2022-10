Matinale Climat, sobriété énergétique : les associations et fondations se mettent au pas !

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEED), l’IDAF et la Mutuelle Saint-Christophe vous donnent rendez pour un "séminaire de rentrée" sur le thème des enjeux climatiques, de la sobriété énergétique et des opportunités pour le secteur non lucratif.

Jeudi 6 Octobre | 8h30 - 12h30

Mutuelle Saint-Christophe - 277, rue Saint-Jacques - Paris

Organisation de la matinée :

9h - 11h : Plénière "Il n’est plus temps d’attendre !"

Sensibilisation sur les enjeux du changement climatique et opportunité d’accélération de la transition pour les acteurs de l’ESS, présentée par Cédric RINGENBACH, auteur de La Fresque du Climat,

Cadrage réglementaire (décret tertiaire, réglementation environnementale), par Matthieu Le DREZEN, Directeur Commercial chez ACCÉO et Sophie MALADRI, Responsable de projet chez KPMG Impact France,

Témoignages de dirigeants d’associations et fondations avec des exemples concrets de la part de l’Ordre de Malte France, WWF France et Handicap International.

11h - 11h30 : Networking

11h30 - 12h30 : Des ateliers spécifiques en petits groupes sur la fresque du climat, la prévention des risques et la conformité, le bilan carbone.

ATTENTION : Cet événement est gratuit pour les adhérents de l’IDAF et les invités (IDAF, Mutuelle Saint-Christophe, KPMG, IDEAS, Juris Asso...), payant (10€) pour les non-membres avec statut associatif ou fondation, et payant (50€) pour les non-membres avec statut non associatif.

Tout billet non conforme sera annulé et l’accès à l’événement vous sera refusé.