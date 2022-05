Matinale "Associations, fondations : mieux se préparer face aux renforcements et spécificités de certains contrôles"

L’IDAF vous invite à une matinale en présentiel "Associations, fondations : mieux se préparer face aux renforcements et spécificités de certains contrôles"

Mardi 7 Juin de 9h à 10h30 - en présentiel

BNP Paribas - 37 Place du Marché Saint-Honoré, 75001 PARIS

Comme en témoigne les récents renforcements en matière de contrôle, il est impératif pour bien anticiper un contrôle, de comprendre ses évolutions et ses particularités. Au cours de cette matinale, l’IDAF va se concentrer sur la préparation de contrôles aux spécificités fortes. A titre d’exemple, l’impact d’un contrôle de la Cour des Comptes ou de l’Agence Française Anti-corruption est loin d’être pris à la légère par les organisations à but non lucratif et peut même, dans certains cas de figures, remettre en cause l’équilibre économique de la structure.

Comment une structure peut se préparer en amont ? Quelles sont les pistes à privilégier en matière de gouvernance opérationnelle ? Comment se déroule un contrôle de la Cour des comptes ? Quel est son mode opératoire ? Et, enfin, quelles sont les spécificités et enjeux pour les organismes faisant appel à la générosité du public ?

L’IDAF vous invite à un moment d’échange entre experts du secteur avec FIDAL, KPMG et des retours d’expérience d’acteurs ayant déjà été contrôlés par le passé comme l’AFM Téléthon et la SPA.

Programme :

8h30 - 9h : Accueil - Café

9h - 10h30 : Conférence - Échanges

Les intervenants :

Jean BUSCHER, Directeur Associé, FIDAL

Bernard BAZILLON, Directeur national ESS, KPMG

Typhaine DELEMER, Directrice gestion des risques et conformité, AFM Téléthon

Myriam KACZMAREK, Responsable audit et contrôle interne, SPA