MAIF soutient les sapeurs-pompiers volontaires

Publié le 27 mars 2023

MAIF et ses filiales MAIF Solutions financières, Altima Assurances, SMACL Assurances et MAIF VIE mettent en place, avec le ministère de l’Intérieur et des outre-mer, des conventions nationales cadres de soutien afin d’encourager la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires salariés, et harmoniser ainsi les conditions de cet engagement citoyen. Cette initiative entre en résonance avec les objectifs d’entreprise à mission de MAIF, dont chacune des actions sont orientées en faveur du mieux commun. (...)