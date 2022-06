Le collectif « Les pieds dans le plat » organise en partenariat avec « Nourrir l’avenir » les rencontres nationales de la restauration collective bio-locale et faite-maison 2022 à Cadouin. La journée du 1er juillet est dédiée à la formation des professionnels.le.s et le 2 juillet est ouvert au grand public.

Au programme : tables rondes, ateliers, stands, marché gourmand et annonce d’un projet de centre de formation à cadouin.

Une restauration collective sociale, bio, locale, faite maison, de saison, et pas plus chère... cela donne envie, n’est-ce pas ? Et bien c’est possible ! Et nous savons le faire !

Chaque jour, partout en France, le tandem Collectif les Pieds dans le Plat (CPP) - SCIC Nourrir l’Avenir le prouve. Nous sommes des cuisiniers, des diététiciens, des ingénieurs, des parents d’élèves, des gestionnaires, des chefs d’établissements scolaires, des collectivités, des chercheurs... tous engagés pour que souffle le vent du changement dans les cantines !

Un tandem entre une association et une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, pour clarifier ce qui relève du plaidoyer politique et ce qui relève de l’activité économique. Le CPP se concentre sur le plaidoyer en organisant des événements et en formant à l’éducation populaire. La SCIC Nourrir l’avenir se concentre sur l’activité opérationnelle de formation et d’accompagnement des collectivités dans leur transition alimentaire. Que ce soit pour des communes, des villes, des départements, des crèches, des EHPAD... nous adaptons notre méthodologie en fonction des besoins, du diagnostic à l’immersion.