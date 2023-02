Les grands défis des Ecossolies

Publié le 28 février 2023

Les Ecossolies, c’est le réseau de celles et ceux qui imaginent, construisent et s’engagent pour une économie et une société plus justes. Pour cela, pas de vaines incantations mais une feuille de route qui regroupe des convictions, des ambitions et des solutions autour de 6 grands défis. Tous les mois on vous raconte l’un d’entre eux. L’occasion de nous rassembler, de mieux comprendre l’économie sociale et solidaire, et de donner envie de nous rejoindre. Défi#1 S’engager sur une consommation plus (...)