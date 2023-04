Les Beaux Jours Solidaires 2023

LES BEAUX JOURS SOLIDAIRES

De la musique mais pas que !

Un engagement et des actions concrètes

Pour cette 4ème, VYV Festival s’impose comme un événement culturel fort et incontournable de la région Bourgogne Franche-Comté. Installé au coeur du Parc naturel de la Combe à la Serpent sur les hauteurs de Dijon, VYV Festival est un évènement ouvert au plus grand nombre notamment par l’attrait d’une programmation musicale éclectique, nationale et internationale.

Mais plus qu’un événement musical et culturel, VYV Festival fédère son large public autour de celles et ceux qui chaque jour s’engagent, agissent et innovent pour améliorer le quotidien de tous, sans exclusion.

C’est par cet engagement social, par des initiatives venues de tous les territoires, par la créativité et l’implication de nombreux intervenants que VYV Festival souhaite promouvoir dans une ambiance festive et généreuse une façon d’être, de vivre ensemble et de s’engager dans un monde en perpétuelle évolution.

VYV Festival pour une société plus juste et solidaire.

En prise avec les évolutions de la société et les besoins des populations, VYV festival entend mettre en avant le l’engagement social à travers l’épanouissement de l’individu et du collectif. On s’y passionne pour la jeunesse afin de dessiner ensemble la société de demain, on y défend la culture pour faire vivre et défendre les droits culturels, on y supporte la citoyenneté pour une démocratie vivante et active, on y prend soin de sa santé et de celle des autres et on y sensibilise à l’écologie pour faire face ensemble aux urgences écologiques et climatiques.

Un festival où vivent les solidarités d’aujourd’hui

A VYV Festival, inutile - pour ne pas dire impossible - de choisir : on peut opter pour une immersion dans la foule et vivre des shows musicaux hallucinants sur l’une des deux scènes ou décider de flâner ici et là dans des espaces aux identités et personnalités très marquées.

Au cœur du festival, le Chemin des Beaux Jours propose un parcours parmi une sélection d’initiatives sociales inventives, éprouvées, souvent inédites. Autre espace central de l’évènement, la Friche se pose comme un véritable lieu d’expression, de rencontres, d’animations, de happenings et de projections.

Enfin, VYV Festival enrichit son organisation en intégrant dans la production même de l’événement un grand nombre de porteurs de nouvelles solutions et de bonnes pratiques.